Семь футболистов клуба РПЛ "Ротор" заразились коронавирусом

ТАСС, 12 сентября. Тесты на коронавирус семерых футболистов волгоградского клуба Российской премьер-лиги "Ротор" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На эту тему

Заразились Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Ника Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня. Отмечается, что футболисты повторно сдали тесты и были изолированы от команды.

"Нашим приоритетом является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" в воскресенье состоится.

"Ротор" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата, за шесть матчей клуб набрал 2 очка.