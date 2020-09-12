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Футбол в России

Семь футболистов клуба РПЛ "Ротор" заразились коронавирусом

Матч седьмого тура премьер-лиги против "Краснодара" должен пройти в воскресенье
Камиль Муллин (справа) Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Камиль Муллин (справа)
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТАСС, 12 сентября. Тесты на коронавирус семерых футболистов волгоградского клуба Российской премьер-лиги "Ротор" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Заразились Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Ника Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня. Отмечается, что футболисты повторно сдали тесты и были изолированы от команды.

"Нашим приоритетом является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" в воскресенье состоится.

"Ротор" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата, за шесть матчей клуб набрал 2 очка.

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