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Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева рассказала, что наслаждается новыми программами

Спортсменка призналась, что обе программы ей близки
Елизавета Туктамышева Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева наслаждается своими новыми программами. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах в "Мегаспорте".

"Свою форму оцениваю процентов на 65, после большого перерыва нужно много работать, чтобы хорошо себя чувствовать, этот месяц я стараюсь максимально использовать. На удивление обе программы мне близки, мне кажется, они подходят, когда услышала музыку Хачатуряна, сказала да. Чувствую эту музыку и наслаждаюсь программой", - сказала фигуристка.

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