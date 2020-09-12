Фигуристка Туктамышева рассказала, что наслаждается новыми программами

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева наслаждается своими новыми программами. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах в "Мегаспорте".

"Свою форму оцениваю процентов на 65, после большого перерыва нужно много работать, чтобы хорошо себя чувствовать, этот месяц я стараюсь максимально использовать. На удивление обе программы мне близки, мне кажется, они подходят, когда услышала музыку Хачатуряна, сказала да. Чувствую эту музыку и наслаждаюсь программой", - сказала фигуристка.