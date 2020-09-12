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Фигурное катание

Евгения Медведева считает, что в последнее время люди ослабили хватку по поводу COVID-19

По мнению фигуристки, люди по-прежнему должны соблюдать правила безопасности, носите маски и перчатки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Люди за последние пару месяцев ослабили хватку в отношении безопасности в условиях коронавируса. Такое мнение журналистам после выступления в первый день контрольных прокатов сборной в "Мегаспорте" высказала серебряный призер Олимпиады 2018 года фигуристка Евгения Медведева.

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"Я заметила, что за последние пару месяцев люди ослабили хватку по поводу вируса - это тема, которая меня все еще беспокоит. Когда я узнала, что прокаты будут со зрителями, я запереживала, - отметила Медведева. - Люди сидят очень близко друг к другу, я видела, что их посадили в шахматном порядке. Я просто хотела бы напомнить о правилах безопасности - носите маски, как надо, перчатки".

Комментируя рекомендацию для болельщиков не бросать на лед игрушки и цветы, фигуристка отметила: "Мне было бы правда приятно, если бы много игрушек полетело на лед, но не сейчас. Давайте потерпим".

Теги
Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
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