Россиянин Мазепин выиграл первую гонку этапа "Формулы-2" в Италии

ТАСС, 12 сентября. Российский пилот команды Hitech GP Никита Мазепин стал победителем первой гонки девятого этапа серии "Формула-2", который проходит в Италии.

Вторым финишировал его партнер по команде итальянец Лука Гьотто, третьим стал швейцарец Луи Делетраз (Charouz Racing System).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, сошел с дистанции из-за технических проблем, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) финишировал восьмым и во второй гонке, которая пройдет в воскресенье, будет стартовать с первого места.

Партнер Шварцмана по команде сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер финишировал пятым.