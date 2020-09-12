Фигуристка Медведева заявила, что на контрольных прокатах увидела много недочетов у себя

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева считает свое выступление с короткой программой на контрольных прокатах в Москве удовлетворительным, однако увидела много моментов, над которыми нужно работать. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

"Удовлетворительно прокатала - это не максимум, только начало сезона, - рассказала Медведева. - Так что нет такого, что я безумно счастлива и рада. Есть много моментов, над которыми надо работать, - и по эмоциям, и по элементам были некритичные помарки. У меня последние пару лет прокаты не задавались, хотелось показать приемлемое катание, но начало сезона на то и есть, чтобы найти помарки, ошибочки, которые вылезают на адреналине".

Фигуристка вернулась работать и тренироваться в Россию из Торонто, где сотрудничает с тренером Брайаном Орсером, и собирается вернуться в Канаду, когда будут открыты границы. Как сообщила Медведева, несмотря на такие сложности, Орсер постоянно на связи: "Я с Брайаном была на связи все время - и на разминке, и на прокате".