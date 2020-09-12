{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Серена Уильямс снялась с теннисного турнира в Риме из-за травмы

Соревнования пройдут с 14 по 21 сентября

ТАСС, 12 сентября. Американская теннисистка Серена Уильямс пропустит турнир категории "Премьер 5" в Риме из-за травмы. Комментарий 38-летней спортсменки приводит пресс-служба турнира.

Соревнования в Риме пройдут с 14 по 21 сентября.

"К сожалению, я вынуждена сняться с турнира из-за ахилла, с нетерпением жду скорого возвращения", - сказала Уильямс.

Также от участия в турнире отказались австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев, которые в воскресенье сыграют в финале Открытого чемпионата США, а также шестая ракетка мира канадка Бьянка Андрееску, у которой травма колена.

Уильямс является победительницей 73 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (пятый результат в истории). В ее активе 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Рекордсменкой за всю историю тенниса является австралийка Маргарет Корт, на счету которой 24 титула.

Теги
WTA
Массовый спорт
Кузбасс подал заявку на федеральное софинансирование строительства двух спорткомплексов
Речь идет об универсальном спорткомплексе "Кузбасс-Арена" и ледовом дворце "Кузбасс"
Читать полностью