Серена Уильямс снялась с теннисного турнира в Риме из-за травмы

ТАСС, 12 сентября. Американская теннисистка Серена Уильямс пропустит турнир категории "Премьер 5" в Риме из-за травмы. Комментарий 38-летней спортсменки приводит пресс-служба турнира.

Соревнования в Риме пройдут с 14 по 21 сентября.

"К сожалению, я вынуждена сняться с турнира из-за ахилла, с нетерпением жду скорого возвращения", - сказала Уильямс.

Также от участия в турнире отказались австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев, которые в воскресенье сыграют в финале Открытого чемпионата США, а также шестая ракетка мира канадка Бьянка Андрееску, у которой травма колена.

Уильямс является победительницей 73 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (пятый результат в истории). В ее активе 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Рекордсменкой за всю историю тенниса является австралийка Маргарет Корт, на счету которой 24 титула.