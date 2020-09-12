Фигуристка Трусова считает, что справилась с короткой программой во время проката

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова считает, что справилась с короткой программой во время выступления на контрольных прокатах сборной России. Об этом она рассказала журналистам.

"Волновалась, был перерыв. Опять так много зрителей, поддержки. Я считаю, что справилась, и мне очень приятно, что так поддерживали", - сказала она.

"Была задача показать программу хорошо, все сделать. Показать, что у меня наконец-то медленная музыка, нежная. Хотела показать себя с другой стороны", - добавила она.

Летом Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе, перейдя к Евгению Плющенко. "Я это чувствую (что становлюсь новой - прим. ТАСС), но это лучше спросить у вас, вам виднее. Я не мерила рост - не знаю, может, подросла, но на технику прыжков это никак не сказывается. Тройной аксель был, он всегда есть, хочу доработать его и вставить в программу", - отметила она.

Согласно решению Международного союза конькобежцев, каждый этап Гран-при в этом сезоне из-за коронавируса будет проходить как национальное соревнование. "Мне очень жалко, я очень люблю выступать на международных соревнованиях. Мне хотелось бы, чтобы было как всегда, чтобы мы летали в разные страны. Но хорошо, что будут турниры в принципе, потому что мне нравится соревноваться", - отметила она.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России проходят в "Мегаспорте" 12-13 сентября.