Датчанин Андерсен выиграл 14-й этап "Тур де Франс"

ТАСС, 12 сентября. Датчанин Сёрен Краг Андерсен из команды Sunweb стал победителем 14-го этапа шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 194 км за 4 часа 28 минут 10 секунд.

Второе место занял словенец Лука Мезгец из Mitchelton-Scott, отставший от победителя на 15 секунд. Третьим стал итальянец Симоне Консонни из команды Cofidis (+0.15). Россиянин Павел Сиваков, представляющий команду Ineos, финишировал 76-м (+6.42), Ильнур Закарин из CCC Team досрочно завершил участие в "Тур де Франс" из-за перелома ребра.

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (56:34.35), вторым идет его соотечественник Тадей Погачар из UAE Team Emirates (+0.44), третьим - победитель "Тур де Франс" - 2019 колумбиец Эган Берналь из Ineos (+0.59). Сиваков располагается на 117-й строчке (+3:05.50).

15-й этап протяженностью 174,5 км пройдет 13 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.