Ершов: Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира по аквабайку

КОНАКОВО /Тверская область/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия планирует претендовать на проведение чемпионата мира по аквабайку или одного из этапов Кубка мира. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов.

В субботу Ершов занял второе место на Кубке России по аквабайку, который проходил в акватории Верхней Волги на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". Победу одержал Сергей Чемезов.

"В условиях пандемии мы смогли провести два соревнования - чемпионат России в августе и кубок страны, - сказал Ершов. - Сезон провели нормально, но есть над чем работать. В целом же мы продолжим работать по реализации всех намеченных планов".

По словам собеседника ТАСС, федерация в 2021 году будет стараться получить право на проведение чемпионата мира. "Мы планируем провести чемпионат мира или этап Кубка мира на территории страны, - заявил Ершов. - С международной федерацией будем обсуждать такую возможность".