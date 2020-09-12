Матанцев заявил, что показывать высокий уровень можно и на аквабайке с российским мотором

КОНАКОВО /Тверская область/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Арсений Матанцев на Кубке России по аквабайку выступал на водном мотоцикле с российским двигателем и планирует использовать его и в следующем сезоне. Об этом он рассказал ТАСС.

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В субботу Матанцев стал бронзовым призером Кубка России, который проходил в акватории Верхней Волги на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". Победу одержал Сергей Чемезов, вторым стал президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов. Данный старт стал последним в российском сезоне.

"Я доволен своим катанием - за три недели, прошедшие с чемпионата страны, произошло много изменений. Я поменял двигатель на чисто российский, - сказал Матанцев. - Он полностью сделан из отечественных комплектующих, в нем нет ни одного иностранного болтика. Я продемонстрировал, что можно показывать высокий уровень и на российском моторе".

"Двигатель еще надо доработать немного, провести работу над ошибками, но следующий сезон планирую проводить на нем", - заключил собеседник ТАСС.