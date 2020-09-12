Решение по участию "Ротора" в матче РПЛ 13 сентября вынесет Роспотребнадзор

ТАСС, 12 сентября. Местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование в отношении волгоградского клуба "Ротор", по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия команды в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В субботу "Ротор" сообщил, что у семи футболистов клуба обнаружена коронавирусная инфекция. В сообщении отмечалось, что зараженные изолированы, а клуб примет участие в домашнем матче против "Краснодара".

"В настоящее время местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет определена контактная группа и вынесено решение о возможности участия "Ротора" в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против "Краснодара", - говорится в сообщении.

"Ротор" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата, за шесть матчей клуб набрал 2 очка.