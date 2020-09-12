"Кристалл" вышел в финал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

ТАСС, 12 сентября. Петербургский "Кристалл" разгромил испанскую "Марбелью" в полуфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Встреча завершилась со счетом 8:0.

Голы в матче забили Артур Папоротный (7-я и 24-я минуты), Маурисиньо (12, 23), Родриго Соареш (14), Егор Ремизов (16), Владислав Жариков (21) и Алексей Ильинский (30).

В финале "Кристалл" встретится с португальской "Брагой", которая ранее в субботу переиграла германский "Реал" (6:3). Финальная встреча состоится 13 сентября.

Все матчи Кубка европейских чемпионов в 2020 году проходят на территории Португалии из-за пандемии коронавируса. В турнире стартовали 26 команд, разделенные на групповом этапе на семь групп. 16 лучших вышли в плей-офф.

"Кристалл" является двукратным победителем Кубка европейских чемпионов (2014, 2015), в 2018 году петербургский клуб завоевал серебряные медали. В 2013 году победу в турнире праздновал московский "Локомотив". "Брага" трижды выигрывала главный трофей.