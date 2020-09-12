Матч КХЛ СКА - "Нефтехимик" состоится в назначенный срок

ТАСС, 12 сентября. Нижнекамский "Нефтехимик" сможет сыграть в ближайшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

Матч СКА - "Нефтехимик" запланирован на 13 сентября в Санкт-Петербурге, начало - 17:30.

"По итогам тестирования методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+lgG больных в "Нефтехимике" не выявлено. Команды СКА и "Нефтехимик" готовятся к завтрашнему матчу в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Игра "Нефтехимика" с рижским "Динамо", которая должна была пройти 11 сентября, была перенесена, поскольку у семи игроков нижнекамской команды по прилете в Ригу были выявлены первичные положительные результаты тестов на коронавирус.