{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Матч КХЛ СКА - "Нефтехимик" состоится в назначенный срок

Ранее у семи игроков нижнекамской команды были выявлены первичные положительные результаты тестов на коронавирус, по итогам последнего тестирования больных в "Нефтехимике" нет

ТАСС, 12 сентября. Нижнекамский "Нефтехимик" сможет сыграть в ближайшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

На эту тему
Тесты на коронавирус семи хоккеистов "Нефтехимика" дали первично положительные результаты

Матч СКА - "Нефтехимик" запланирован на 13 сентября в Санкт-Петербурге, начало - 17:30.

"По итогам тестирования методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+lgG больных в "Нефтехимике" не выявлено. Команды СКА и "Нефтехимик" готовятся к завтрашнему матчу в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Игра "Нефтехимика" с рижским "Динамо", которая должна была пройти 11 сентября, была перенесена, поскольку у семи игроков нижнекамской команды по прилете в Ригу были выявлены первичные положительные результаты тестов на коронавирус.

Футбол в России
"Спартак" и "Родина" объявили о старте продаж билетов на матч Кубка России
Встреча пройдет на стадионе "Открытие-Арена" 16 сентября
Читать полностью