Ягудин пожелал фигуристу Воронову найти себя в жизни после спорта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин пожелал Сергею Воронову найти себя в жизни после спорта. Об этом Ягудин рассказал ТАСС в субботу.

Воронов в пятницу объявил о завершении спортивной карьеры.

"Рано или поздно спорт у спортсмена заканчивается, а дальше начинается не менее яркая и интересная жизнь. Я желаю человеку, который прошел очень длинный путь в спорте, всего самого наилучшего, желаю найти себя в жизни вне спорта. Я знаю Сергея не просто как спортсмена, поэтому хочу особенно отметить - это очень хороший и порядочный человек, и я уверен, таким людям, как он, в жизни это обязательно должно помочь, он как никто этого достоин", - сказал Ягудин.

Воронову 32 года, он становился серебряным (2014) и бронзовым (2015) призером чемпионатов Европы, бронзовым призером финала Гран-при (2014/15). В 2015 году стал серебряным призером командного чемпионата мира, дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009). На последнем национальном первенстве занял девятое место.