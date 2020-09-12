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Летние неолимпийские виды спорта

Кубок мира по хайдайвингу в Крыму посетили 20 тыс. зрителей

Победителем турнира стал британец Гэри Хант, который представлял Францию, второе место занял румын Константин Поповичи, третье - россиянин Никита Федотов
Президент Федерации прыжков в воду России Алексей Власенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации прыжков в воду России Алексей Власенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Кубок мира по хайдайвингу, прошедший в субботу в Ялте, посетили 20 тыс. зрителей. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации прыжков в воду России Алексей Власенко.

Победителем турнира стал британец Гэри Хант, который на этих соревнованиях представлял Францию. Вторым стал румын Константин Поповичи, третьим - россиянин Никита Федотов.

"Все прошло идеально, - сказал Власенко. - За соревнованиями наблюдали 20 тысяч зрителей. Мы сделали невозможное: к нам в Крым, несмотря на пандемию, приехали лучшие спортсмены мира, и мы провели Кубок мира на высшем уровне. Нас все благодарят за это мероприятие".

Соревнования проходили в акватории ялтинского порта, спортсмены прыгали с 27-метровой вышки, что является экстремальной высотой в хайдайвинге.

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