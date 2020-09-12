Состоялся онлайн-конгресс Европейской конфедерации фехтования под руководством Позднякова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Европейской конфедерации фехтования (EFC) Станислав Поздняков поблагодарил членов организации за доверие в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Позднякова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

В субботу состоялся конгресс EFC. Изначально мероприятие должно было пройти в Сочи, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение провести его в онлайн-формате.

"Конечно, в Европе и в мире ситуация не одинакова. Вот почему с должным учетом ограничений на международные поездки и других связанных с этим мер в области здравоохранения мы решили разделить два обычных и выборных съезда, чтобы обеспечить соответствующий уровень безопасности и представительства. Давайте оставаться сильными, оставаться здоровыми и быть сильнее неблагоприятных обстоятельств", - обратился к членам EFC Поздняков.

На конгрессе обсудили сроки проведения чемпионата Европы 2021 года в Сербии. Генеральный секретарь EFC Яцек Слупский заявил, что организация не может назвать даты проведения первенства, однако усиленно работает над этим вопросом. Также была подтверждена кандидатура Базеля в качестве города - хозяина чемпионата Европы 2023 года.

Поздняков в завершение заседания поблагодарил Международную федерацию фехтования (FIE), делегатов и гостей за поддержку. "Я надеюсь, что это первый и последний виртуальный конгресс, и я с нетерпением жду встречи с вами в следующем году в Нови-Саде и Сочи".

Поздняков возглавляет EFC с 2016 года, он также является президентом Олимпийского комитета России. В начале августа Слупский сообщил ТАСС, что выборы нового главы EFC пройдут 11 сентября 2021 года, а Поздняков до выборного конгресса продолжит возглавлять EFC.