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Фигурное катание

Косторная рассказала, что ей не нравилась ее короткая программа в группе Тутберидзе

17-летняя фигуристка летом перешла от Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Фигуристке Алене Косторной не нравилась короткая программа, которую ей ставили в группе Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала журналистам.

17-летняя Косторная летом перешла от Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

"Да, были поставлены программы [в группе Тутберидзе]. Музыка произвольной мне нравилась, но не все места, просто сама музыка была классной, - сказала она. - Короткая программа мне не нравилась - я об этом говорила неоднократно. Мне говорили, что попробуй, после прокатов посмотрим, но нет, мне не нравится - я не чувствую, не люблю такое катать".

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