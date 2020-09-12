"Сочи" вышел на первое место по итогам матчей субботы в РПЛ

Единственный мяч в игре забил Кристиан Нобоа (24-я минута), который был признан лучшим игроком встречи. Нобоа забил пятый мяч в текущем сезоне, футболист возглавил список лучших бомбардиров чемпионата страны. Четыре гола в сезоне забили Константин Кучаев (ЦСКА), Сердар Азмун ("Зенит") и Денис Макаров ("Рубин").

Сочинский клуб ни разу не проиграл в РПЛ в текущем сезоне, команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью. "Сочи" набрал 15 очков в семи матчах и возглавил турнирную таблицу, на втором месте идет московский "Спартак" в активе которого 14 очков в шести матчах. "Ахмат" набрал 10 очков и располагается на седьмом месте.

В восьмом туре "Сочи" 20 сентября в гостях сыграет с тульским "Арсеналом", грозненская команда днем позднее на выезде встретится с московским "Динамо".