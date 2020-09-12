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Футбол в России

"Сочи" вышел на первое место по итогам матчей субботы в РПЛ

В седьмом туре "Сочи" в гостях обыграл "Ахмат"

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" победили грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в гостевом матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Единственный мяч в игре забил Кристиан Нобоа (24-я минута), который был признан лучшим игроком встречи. Нобоа забил пятый мяч в текущем сезоне, футболист возглавил список лучших бомбардиров чемпионата страны. Четыре гола в сезоне забили Константин Кучаев (ЦСКА), Сердар Азмун ("Зенит") и Денис Макаров ("Рубин").

Сочинский клуб ни разу не проиграл в РПЛ в текущем сезоне, команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью. "Сочи" набрал 15 очков в семи матчах и возглавил турнирную таблицу, на втором месте идет московский "Спартак" в активе которого 14 очков в шести матчах. "Ахмат" набрал 10 очков и располагается на седьмом месте.

В восьмом туре "Сочи" 20 сентября в гостях сыграет с тульским "Арсеналом", грозненская команда днем позднее на выезде встретится с московским "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Сочи743010-615
2Спартак642010-514
3Зенит641110-313
4Динамо63216-311
5ЦСКА631210-610
6Ростов63124-510
7Ахмат73138-1010
8Урал72326-69
9Локомотив62227-68
10Краснодар62227-48
11Рубин622210-98
12Тамбов72147-107
13Уфа71245-135
14Арсенал61236-85
15Химки70345-113
16Ротор60243-92

 

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