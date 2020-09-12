"Сочи" вышел на первое место по итогам матчей субботы в РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" победили грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в гостевом матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный мяч в игре забил Кристиан Нобоа (24-я минута), который был признан лучшим игроком встречи. Нобоа забил пятый мяч в текущем сезоне, футболист возглавил список лучших бомбардиров чемпионата страны. Четыре гола в сезоне забили Константин Кучаев (ЦСКА), Сердар Азмун ("Зенит") и Денис Макаров ("Рубин").
Сочинский клуб ни разу не проиграл в РПЛ в текущем сезоне, команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью. "Сочи" набрал 15 очков в семи матчах и возглавил турнирную таблицу, на втором месте идет московский "Спартак" в активе которого 14 очков в шести матчах. "Ахмат" набрал 10 очков и располагается на седьмом месте.
В восьмом туре "Сочи" 20 сентября в гостях сыграет с тульским "Арсеналом", грозненская команда днем позднее на выезде встретится с московским "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Сочи
|7
|4
|3
|0
|10-6
|15
|2
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|10-3
|13
|4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|6-3
|11
|5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|6
|Ростов
|6
|3
|1
|2
|4-5
|10
|7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|8-10
|10
|8
|Урал
|7
|2
|3
|2
|6-6
|9
|9
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|10
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|11
|Рубин
|6
|2
|2
|2
|10-9
|8
|12
|Тамбов
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|13
|Уфа
|7
|1
|2
|4
|5-13
|5
|14
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|15
|Химки
|7
|0
|3
|4
|5-11
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2