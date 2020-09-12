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Футбол в Англии

"Лидс" проиграл "Ливерпулю" в первом матче АПЛ за 16 лет

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу чемпиона Англии
Мохаммед Салах EPA-EFE/Paul Ellis
Описание
Мохаммед Салах
© EPA-EFE/Paul Ellis

ТАСС, 12 сентября. "Ливерпуль" дома обыграл "Лидс" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:3.

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В составе хозяев хет-трик на свой счет записал Мохаммед Салах (4, 33, 88-я минуты), первый и третий голы египтянин забил с пенальти, еще один мяч в ворота соперника отправил Вирджил ван Дейк (20), у проигравших отличились Джек Харрисон (12), Патрик Бэмфорд (30) и Матеуш Клих (66).

"Лидс" в прошлом сезоне занял первое место во втором по силе дивизионе английского первенства и впервые с 2004 года вышел в элитный дивизион. С 2007 по 2010 год "Лидс" выступал в третьем дивизионе. Клуб трижды становился чемпионом Англии (1969, 1974, 1992), пять раз занимал второе место в чемпионате. "Ливерпуль" является действующим чемпионом страны.

Во втором туре подопечные Юргена Клоппа 20 сентября сыграют в гостях с "Челси", "Лидс" днем ранее примет "Фулхэм".

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