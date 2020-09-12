"Спартак" и "Родина" объявили о старте продаж билетов на матч Кубка России

ТАСС, 12 сентября. Московские "Спартак" и "Родина" объявили о начале продажи билетов на очный матч группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу. Об этом сообщают пресс-службы команд.

"Спартак" и "Родина" сыграют в Кубке России по футболу на "Открытие-Арене" 16 сентября

Принимающей стороной в матче является "Родина", однако клуб договорился со "Спартаком", что матч пройдет на стадионе "Открытие-Арена". Встреча состоится 16 сентября, начало - 19:00 мск.

Билеты реализуются на сайте красно-белых. Самый дешевый билет стоит 300 рублей - на сектор за воротами. Доступны для продажи 2,2 тыс. билетов.

Кубок России в сезоне-2020/21 проходит в новом формате. Вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой по одной команде из высшего, первого и второго дивизионов. Групповой этап проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.

Если команды на групповом этапе не смогут определить победителя в основное время, то назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в серии пенальти - два, за поражение в серии пенальти - одно. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, играющие в еврокубках, - санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов", московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо".