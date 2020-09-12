Около 1,5 тысячи человек стали участниками Московского осеннего фестиваля ГТО

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Участниками Московского осеннего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" стали 1,5 тысячи человек. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального оператора внедрения комплекса ГТО в Москве Алексей Сорокин.

Мероприятия осеннего фестиваля ГТО состоялись в Москве в субботу.

"Фестиваль в этом году прошел в новом формате. Традиционно любой желающий мог выполнить испытания ГТО, таких участников в этом году было порядка 1,5 тысячи человек. Также добавилась комбинированная эстафета ГТО, в которой принимали участие органы исполнительной власти Москвы: военный комиссариат города Москвы, департамент образования и наш департамент спорта. Эстафета состояла из 10 этапов, включающих в себя испытания комплекса ГТО, в ней соревновались около 300 человек из этих команд", - рассказал Сорокин.

"Что касается нормативов ГТО для всех желающих, то на фестивале были бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание, отжимание, поднимание туловища из положения лежа, наклон вперед, рывок гири и стрельба. Это основные испытания, которые могли выполнить участники. Самому юному нашему участнику было шесть лет, самому старшему - больше 60", - добавил собеседник ТАСС.