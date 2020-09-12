Цветы для Загитовой и откровения Косторной. Прокаты сборной России стартовали в Москве

Главной интригой прокатов было первое очное столкновение ушедших в межсезонье из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной с оставшимися у тренера Анной Щербаковой и Камилой Валиевой

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков, Вероника Советова/. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию стартовали в субботу в Москве. Мероприятие проходит в комплексе "Мегаспорт". Буквально неделю назад эта арена принимала первенство Москвы среди юниоров. От камерной атмосферы здоровой вседозволенности до тотального контроля, необходимого в условиях борьбы с коронавирусом, перешли молниеносно - уже на подходе к "Мегаспорту" болельщиков встречали полицейские, а перед входом на трибуны стюард объявлял, что на прокаты нельзя проносить мягкие игрушки и цветы для спортсменов.

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Особенно сильно этот запрет огорчил фанатский актив двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, готовивший грандиозный "мишкопад" после ее выступления, а также одного мужчину, пришедшего на арену с пышным букетом бордовых роз для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, за два дня до прокатов стало известно, что ждать ее на прокатах не стоит - фигуристка решила сосредоточиться на телевизионной карьере, а не на спортивной. Цветы болельщик передал журналистам - они весь день так и пролежали в пресс-центре. После известий о снятии Загитовой ожидался массовый наплыв болельщиков в кассы и на сайт дистрибьютора для сдачи билетов. Быть может, так и было, но "Мегаспорт" все равно был прилично заполнен. За полчаса до старта ко входу выстроилась очередь из зрителей, как на концертах популярных рок-звезд, и это во времена пандемии. Танцоры скучали по зрителям и журналистам Пока на трибунах публика устраивала овации фигуристам и тренерам (особо внушительную порцию народной любви получила Этери Тутберидзе), журналисты тянулись диктофонами к спортсменам. Социальная дистанция ровно в полтора метра, специальное ленточное ограждение, маски - все это, конечно, немного мешало работать, но иначе никак. Да и вообще, спасибо Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), что вообще была какая-то возможность пообщаться.

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"А мы по вам скучали", - обратилась Анастасия Скопцова к журналистам после ритм-танца. "Мы оставили свой прошлогодний короткий танец, - продолжил ее партнер Кирилл Алешин. - Из-за двухнедельного карантина группы, связанного с коронавирусом, перенесенным Тиффани Загорски, пропустили около двух недель. Мы успели поставить новую произвольную программу, но пока не будем катать ее здесь, было не так много времени - слетела подготовка, и физически времени не хватило, чтобы наработать и показать новую программу на контрольных прокатах". Проблема прошлогодних ритм-танцев - общая для подавляющего большинства дуэтов этого сезона. Даже лидеры сборной Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин не успели поставить новые программы. Обоих дуэтов на прокатах не было - сказались старые травмы. Впрочем, Ирина Жук и Александр Свинин, тренирующие Степанову и Букина, в субботу обнадежили журналистов - Степанова в порядке и уже совсем скоро вернется на лед. "Врач сказал, что все прошло хорошо, уже на следующий день можно выходить на лед, - сказал Свинин. - Этого укола хватает на сезон. С понедельника она начинает полноценные тренировки, а сейчас Саша занимается, закачивает спину. Так что у нас все по плану: выступим на этапах Кубка России, как планировали". Накануне тренер дуэта Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро Елена Кустарова сообщила ТАСС, что фигуристы смазали подготовку к прокатам из-за коронавируса у партнерши. "Надеюсь, дополнительных проблем не будет, - сказала Загорски. - Было неожиданно, мы не знали, что за длительный эффект будет. Были головокружение, слабость, но сильных симптомов не было, так что все сделала правильно, все хорошо". Пары удивляют образами, Мишин любит всех Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые были главными звездами прокатов в отсутствие Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказали о своих ожиданиях от сезона. "Было бы хорошо, чтобы сезон был, - сказал Козловский. - Пусть первая половина будет российской, но вторая половина состоялась - есть конкретные примеры проведения международных турниров даже в режиме онлайн. Думаю, это технический вопрос, и уверен, что Международный союз конькобежцев (ISU) с этим справится". Перешедшие в межсезонье в тренерскую группу Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов удивили не только выдающимся прокатом, но и красивыми костюмами. Фигуристы признались, что они получили их на руки за день до прокатов. "Мы пытались их довести до совершенства, хотели выйти в костюмах, чтобы был полный образ, - сказал Галлямов. - Хотелось раскрыть образ, чтобы раскрыть всю хореографию с красками". Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин предстали в новом страстном образе в короткой программе. После проката фигуристы сообщили, что они готовились к сезону вместе с чемпионкой Универсиады в танцах на льду Бетиной Поповой. "Мы все вместе работали, - сказал Ходыкин. - Мы поработали с ней в конце того сезона, основная идея танцорских шагов - Сергея Сергеевича Рослякова".

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В мужском одиночном катании ярче остальных выступили Александр Самарин с новой короткой программой на песню "Полюшко-поле", а также перешедший летом в группу Алексея Мишина Михаил Коляда. Самарин, исполнивший в прокате с помаркой четверной риттбергер, сказал, что будет подходить к сезону постепенно. "Поскольку подготовка не такая, как обычно, времени не было все подвести, - отметил фигурист. - Я считаю, не надо сейчас гнаться и рвать себя, все должно пройти максимально грамотно, постепенно: и поберечь тело, и подойти к главным стартам полностью готовым". Если попытаться измерить шумовой фон трибун, то Коляда, если не считать главных звезд женского одиночного катания, стал бы победителем прокатов, однако в микст-зоне ярче своего подопечного выступил Мишин, признавшийся журналистам в любви. "Классные ощущения (от проката - прим. ТАСС), все удалось, - рассказал Коляда. - Все мы меняемся, и да, наверное, я изменился, и, думаю, что в лучшую сторону. Я повзрослел". Щербакова и Валиева зажигали на льду, Косторная - в микст-зоне Главной интригой прокатов было первое очное столкновение ушедших в межсезонье из группы Тутберидзе к Евгению Плющенко Александры Трусовой и Алены Косторной с оставшимися у тренера Анной Щербаковой и 14-летней Камилой Валиевой, подтянутой к взрослым прокатам чуть раньше положенного срока. Последние три девушки выступали в одной разминке, так что у болельщиков и журналистов был шанс оценить их форму на контрасте. Щербакова и Валиева даже со всеми несовершенствами и с отсутствием единственного разрешенного ультра-си элемента в короткой программе девушек - тройного акселя - полностью справились со своими программами. Щербакова вышла к журналистам с улыбкой, хоть и темы обсуждались не только веселые. "Будет неправдиво с моей стороны сказать, что мне без разницы, очень много эмоций по поводу сезона, до сих пор есть сожаление, что не прошел чемпионат мира, безумно хочется, чтобы в этом году были важные старты, - рассказала 16-летняя фигуристка. - Успокаивает, что это проблемы не только фигурного катания, но и всего мира. А то было бы немного эгоистично".

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Валиева публику удивила. Оригинальные заходы на элементы, легчайшие прыжки, мягкие руки - словом, все то, чем фигуристка славилась и раньше, но теперь - с абсолютно взрослым контролем и визуальным отсутствием волнения. Вероятно, именно такой опыт старта со взрослыми был необходим спортсменке в столь непростом сезоне. "Я хотела выйти и показать свой максимум, чтобы соответствовать уровню, - рассказала Валиева после проката. - Выросла на 4-5 см за время карантина. Сейчас уже привыкла, но сначала было сложно". Чуть менее яркой была на льду Косторная. Зато после этого 17-летняя фигуристка вышла к журналистам, и пальцы застучали по клавиатурам с утроенной силой. "Да, были некоторые проблемы, - впервые рассказала Косторная об уходе от Тутберидзе. - Я считаю, спортсмены, как я, как Аня, как Камила, не могут кататься с детьми 2010 года, даже если могут, надо объяснить, что девочки взрослые, и они поблажки давать не будут". "Приняла решение 17 июля, перед второй тренировкой были проблемы взаимоотношений, понимания, - продолжила фигуристка. - Я позвонила Розанову (тренер группы Плющенко, ранее работавший с Тутберидзе - прим. ТАСС), спросила, есть ли возможность. Он сказал, что посмотрит, посоветовал подумать еще раз. Через пару дней был еще один звонок, и мы начали как-то организовывать". Трусова растет, Медведева призывает к осторожности 16-летняя Трусова впервые в сознательной карьере получила медленную, нежную короткую программу; фигуристка призналась, что перемены образа нравятся ей самой. "Я это чувствую (что становлюсь новой), но это лучше спросить у вас, вам виднее. Я не мерила рост - не знаю, может, подросла, но на технику прыжков это никак не сказывается, - отметила она. - Тройной аксель был, он всегда есть, хочу доработать его и вставить в программу".

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