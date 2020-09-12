Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему еще рано завершать карьеру

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему пока рано завершать спортивную карьеру. Об этом он рассказал на онлайн-конференции в рамках Форума боевых искусств.

"Очень много вопросов о том, когда я закончу, понимаю, что люди устали от меня, - сказал 31-летний Нурмагомедов. - Пока мое тело позволяет, с каждым годом я становлюсь крепче. Я вижу, что могу конкурировать, быть лучше в этом весе, принимать тяжелые нагрузки, я буду выступать. Считаю, пока мне рано завершать карьеру".

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Следующий поединок россиянин проведет 24 октября в Абу-Даби, он будет защищать титул чемпиона в бою с американцем Джастином Гэтжи.

Форум боевых искусств проводится университетом "Синергия" совместно с Российским союзом боевых искусств (РСБИ) при поддержке Минспорта.