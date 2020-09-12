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Футбол в России

Борис Ротенберг: первое место "Сочи" в РПЛ еще ничего не значит

Президент клуба отметил, что важно в каждой игре брать три очка
Президент ФК "Сочи" Борис Ротенберг Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Президент ФК "Сочи" Борис Ротенберг
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нахождение "Сочи" на первой строчке в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) еще ничего не значит. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Борис Ротенберг.

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В субботу "Сочи" в гостях обыграл "Ахмат" (1:0) в матче седьмого тура и возглавил турнирную таблицу чемпионата России, опережая "Спартак", имеющего игру в запасе, на одно очко.

"Нам важно в каждой игре брать три очка. Сезон длинный, и это (лидерство - прим. ТАСС) ничего не значит. Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная", - сказал Ротенберг.

Владелец клуба отметил бойцовские качества его игроков. "Они бьются, стараются, в нападении пока сил не хватает, а так пока все слава богу. [Данил] Пруцев вышел молодцом - для первого раза было очень здорово. Некоторые поднаелись и не могли поддержать, так что замены правильные", - подчеркнул он.

"Считаю, что лучший игрок сегодняшнего матча - это Сослан Джанаев (вратарь "Сочи" - прим. ТАСС)", - добавил Ротенберг.

В восьмом туре "Сочи" 20 сентября в гостях сыграет с тульским "Арсеналом".

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