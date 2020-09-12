Спортивные базы имени Абдулманапа Нурмагомедова начнут строить в 2021 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство спортивных баз в Дагестане в честь Абдулманапа Нурмагомедова начнется в 2021 году. Об этом во время онлайн-конференции в рамках Форума боевых искусств сообщил чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

"Две базы заложены в горах в Дагестане, 2 тыс. м над уровнем моря, - сказал Нурмагомедов. - Строительство мы начнем в 2021 году. Там будут как профессиональные спортсмены, так и сборы для детско-юношеского спорта. Думаю, что к концу 2022 года или к 2023 году они будут запущены".

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом. Он родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо, Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по данному виду спорта.

Форум боевых искусств проводится университетом "Синергия" совместно с Российским союзом боевых искусств (РСБИ) при поддержке Минспорта.