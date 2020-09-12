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ММА

Хабиб Нурмагомедов остановил подготовку к бою с Гэтжи из-за болезни

Российский спортсмен рассказал, что у него заболел зуб и опухла щека
Хабиб Нурмагомедов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прервал подготовку к бою с Джастином Гэтжи из-за болезни. Об этом Нурмагомедов рассказал на онлайн-конференции в рамках Форума боевых искусств.

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"Подготовка проходит отлично, прилетел в Эмираты, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь, - сказал Нурмагомедов. - У меня заболел зуб и опухла щека, думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь. Если видели меня на турнире, посвященном отцу, 9 сентября, то заметили, что я был в маске, это тоже связано с зубом".

"Думаю, послезавтра начну снова тренироваться, пока все идет нормально, активная работа началась еще в июле", - добавил спортсмен.

Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет на турнире UFC 254 24 октября в Абу-Даби.

Форум боевых искусств проводится университетом "Синергия" совместно с Российским союзом боевых искусств (РСБИ) при поддержке Минспорта.

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