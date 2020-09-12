Тренер футбольного клуба "Атлетико" Симеоне заразился коронавирусом

ТАСС, 12 сентября. Главный тренер испанского "Атлетико" (Мадрид) аргентинец Диего Симеоне заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Болезнь у 50-летнего специалиста протекает бессимптомно, он находится на самоизоляции у себя дома.

Симеоне возглавил "Атлетико" в декабре 2011 года. Под руководством аргентинского специалиста "Атлетико" выиграл чемпионат Испании сезона-2013/14, Кубок Испании (2012/13), Суперкубок Испании (2014/15), а также по два раза Лигу Европы (2011/12, 2017/18) и Суперкубок УЕФА (2012/13, 2018/19), команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов.

Первый матч в новом сезоне чемпионата Испании "Атлетико" проведет 15 сентября в гостях против "Кадиса".