Осака обыграла Азаренко в финале US Open

ТАСС, 13 сентября. Японская теннисистка Наоми Осака победила Викторию Азаренко из Белоруссии в финале Открытого чемпионата США (US Open). Матч завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу 22-летней японки.

Впервые с 1994 года победительница US Open проиграла в финальном матче первый сет.

Осака занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японская теннисистка становилась победительницей US Open в 2018 году, в 2019 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Всего в ее активе шесть титулов WTA. Осака трижды доходила до финала на турнирах Большого шлема и одержала три победы. Она стала первой азиатской теннисисткой, победившей на трех турнирах, обойдя по числу титулов китаянку Ли На, в активе которой две победы.

31-летняя Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 21 победа на турнирах под эгидой организации. Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), ранее она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).

Призовой фонд US Open составляет $53,4 млн. В 2019 году победительницей стала канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия в турнире нынешнего года из-за эпидемиологической ситуации. По этой же причине на турнире не сыграли многие ведущие теннисистки, в том числе первая и вторая ракетки мира Эшли Барти и Симона Халеп. Соревнования проходят без зрителей. В мужском финале в воскресенье сыграют Александр Зверев из Германии и австриец Доминик Тим.

Из российских теннисисток на US Open одерживали победу Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). В основной сетке турнира 2020 года стартовали 11 россиянок, дальше всех прошла 102-я ракетка мира Варвара Грачева - до третьего раунда.