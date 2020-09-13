Осака: финальный матч US Open против Азаренко был тяжелым, но вдохновляющим

Осака со счетом 1:6, 6:3, 6:3 победила Азаренко в финале US Open и во второй раз стала победителем этого турнира.

"Это был действительно тяжелый, но вдохновляющий матч, потому что я много наблюдала за игрой Азаренко, когда была помоложе. Я подумала, что было бы неловко проиграть финал меньше чем за час, поэтому мне пришлось изменить неправильный подход", - сказала Осака.

Осака занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японская теннисистка становилась победительницей US Open в 2018 году, в 2019 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Всего в ее активе шесть титулов WTA. Осака трижды доходила до финала на турнирах Большого шлема и одержала три победы.