Теннисистка Азаренко заявила, что надеется встретиться с Осакой еще в нескольких финалах

Осака со счетом 1:6, 6:3, 6:3 обыграла Азаренко в финале US Open и во второй раз стала победительницей этого турнира.

"Это были невероятные две недели для Осаки. Надеюсь, мы сможем встретиться еще в нескольких финалах. Дорога до финала была долгой, но это было весело", - сказала Азаренко.

Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 21 победа на турнирах под эгидой организации. Азаренко является двукратной победительницей Australian Open (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Roland Garros (2013).

Осака занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японская теннисистка становилась победительницей US Open в 2018 году, в 2019 году она выиграла Australian Open. Всего в ее активе шесть титулов WTA. Осака трижды доходила до финала на турнирах Большого шлема и одержала три победы.