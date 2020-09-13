Дабл-дабл Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Хьюстон" и выйти в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС, 13 сентября. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Хьюстон" со счетом 119:96 в пятом матче серии полуфинала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). "Лейкерс" выиграли серию со счетом 4-1.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 30 очков. У "Лейкерс" больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл форвард Леброн Джеймс (29 очков + 11 подборов). Также дабл-дабл на счету форварда команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвиса (13 очков + 11 подборов).

Последний раз "Лейкерс" выходили в финал Западной конференции десять лет назад. По итогам сезона-2009/10 команда стала чемпионом НБА. Соперник "Лейкерс" по полуфиналу плей-офф определится в противостоянии "Лос-Анджелес Клипперс" и "Денвера". На данный момент "Клипперс" впереди со счетом 3-2, шестой матч серии пройдет в воскресенье.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.