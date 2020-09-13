{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Передача Радулова помогла "Далласу" увеличить отрыв в полуфинальной серии НХЛ с "Вегасом"

Четвертый матч противостояния завершился со счетом 2:1
Александр Радулов AP Photo/Michael Ainsworth
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 13 сентября. "Даллас" победил "Вегас" со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джо Павелски (32-я минута) и Джейми Бенн (40). У проигравших отличился Алек Мартинес (28). Российский форвард Александр Радулов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Бенна. Он набрал в текущем плей-офф 13 (8 голов + 5 передач) очков.

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 32 броска и был признан лучшим игроком матча. Форвард "Далласа" Денис Гурьянов провел на площадке 11 минут 40 секунд, нанес два броска и сделал два силовых приема.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Далласа". Следующий матч финала Западной конференции пройдет в ночь на вторник (начало - 3:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли проводятся на арене в Эдмонтоне.

НБА
Дабл-дабл Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Хьюстон" и выйти в полуфинал плей-офф НБА
В пятом матче серии команда из Лос-Анджелеса победила со счетом 119:96
Читать полностью