Передача Радулова помогла "Далласу" увеличить отрыв в полуфинальной серии НХЛ с "Вегасом"

В составе победителей шайбы забросили Джо Павелски (32-я минута) и Джейми Бенн (40). У проигравших отличился Алек Мартинес (28). Российский форвард Александр Радулов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Бенна. Он набрал в текущем плей-офф 13 (8 голов + 5 передач) очков.

ТАСС, 13 сентября. "Даллас" победил "Вегас" со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 32 броска и был признан лучшим игроком матча. Форвард "Далласа" Денис Гурьянов провел на площадке 11 минут 40 секунд, нанес два броска и сделал два силовых приема.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Далласа". Следующий матч финала Западной конференции пройдет в ночь на вторник (начало - 3:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли проводятся на арене в Эдмонтоне.