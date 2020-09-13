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Футбол в России

ФК "Сочи" заключил мировое соглашение с чемпионом мира Рами по вопросу о задолженности

Француз намеревался обратиться в ФИФА и CAS из-за долгов "Сочи"
Адиль Рами Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Адиль Рами
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Сочи" заключил мировое соглашение с бывшим защитником команды, чемпионом мира 2018 года французом Адилем Рами по вопросу о задолженности по зарплате. Об этом ТАСС рассказал президент "Сочи" Борис Ротенберг.

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В конце мая агент 34-летнего игрока Рубен Косо Руис сообщил ТАСС, что его клиент обратится в Международную федерацию футбола и Спортивный арбитражный суд из-за долгов "Сочи".

"Мы закрыли с ним вопрос, все нормально. Да, мы заключили мировое соглашение", - сказал Ротенберг в ответ на вопрос, была ли Рами выплачена компенсация.

Выступавший ранее за ряд европейских клубов, включая итальянский "Милан" и испанскую "Севилью", Рами в середине февраля 2020 года перешел в "Сочи", однако не провел ни одного матча за новую команду и в мае этого года расторг контракт. В начале сентября француз перешел в португальскую "Боавишту".

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