Широков: матч РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" будет осторожным до первой ошибки

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. В центральном матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" нет фаворита, а сама игра будет осторожной до первой ошибки. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист красно-белых и армейцев Роман Широков.

Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится 13 сентября на "ВЭБ-Арене", начало игры - 19:00 мск.

"После паузы в чемпионате трудно оценивать реальную игровую форму команд, - сказал Широков. - По большому счету в этом матче нет фаворита. Небольшое предпочтение можно было бы отдать хозяевам - ЦСКА, но это если их арена была бы полностью заполнена. А так считаю, это матч равных соперников, тем более это все-таки дерби".

"В последнем дерби хоть два мяча и забили, моментов вообще не было. Трудно сказать, как сейчас игра сложится. Думаю, начнут так же осторожно и так будут играть до первой ошибки", - добавил Широков.

Бывший игрок сборной России считает, что главная опасность в ЦСКА будет исходить исключительно от Николы Влашича, а вот в "Спартаке" исход встречи может решить любой. "В ЦСКА главный лидер Влашич, решающее слово всегда за ним остается, в "Спартаке" более разнообразный выбор, там любой может забить, - отметил Широков. - До перерыва красно-белые в отдельных матчах неплохо выглядели, но двухнедельная пауза в чемпионате могла внести существенные изменения в игровые связи обеих команд. У меня никаких симпатий в этом матче не будет, просто хочу насладиться дерби, получить удовольствие от матча как болельщик".

"Спартак" после шести туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков, а ЦСКА расположился на пятой строчке с 10 баллами.