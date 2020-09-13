Bellator планирует провести поединок между Федором Емельяненко и Леснаром

ТАСС, 13 сентября. Руководитель организации смешанных единоборств (ММА) Bellator Скотт Кокер сделал предложение американцу Броку Леснару о поединке с российским тяжеловесом Федором Емельяненко. Комментарий Кокера приводит портал MMA Junkie.

"Я не знаю, является ли Брок сейчас свободным агентом и хочет ли он биться, не знаю, в какой он сейчас ситуации находится. Но я написал представителям его команды: "Если у Брока есть желание провести бой с Федором, то мы можем организовать поединок, которого еще никогда не было". Посмотрим, что из этого получится, все зависит от Леснара", - сказал Кокер.

Федор Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Всего на счету 43-летнего Емельяненко в смешанных единоборствах 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Леснару также 43 года. На счету бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) девять боев, среди которых пять побед, три поражения, один поединок признан несостоявшимся. В последний раз он выходил в октагон в 2016 году, его поединок с новозеландцем Марком Хантом был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста американца. Большую популярность Леснар получил, выступая в рестлинге.