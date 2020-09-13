Чемпионка Европы Алена Косторная снялась с контрольных прокатов произвольной программы

ТАСС, 13 сентября. Российская фигуристка Алена Косторная снялась с контрольных прокатов произвольной программы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В субботу Косторная выступила с короткой программой на контрольных прокатах.

Косторная прошедшим летом покинула группу Этери Тутберидзе, у которой занималась с 2017 года, и перешла к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Помимо победы на чемпионате Европы, на счету Косторной золотая награда финала серии Гран-при. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию, которые проходят на арене "Мегаспорт" в Москве, завершатся в воскресенье.