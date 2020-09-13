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Футбол в России

Ярошик: в футбольных матчах между ЦСКА и "Спартаком" фаворитов нет

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября на "ВЭБ-Арене"

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. В матчах футбольных клубов ЦСКА и "Спартака" нет фаворита, у каждой из команд сверхмотивация на такие принципиальные игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист ЦСКА, чемпион России 2003 года чех Иржи Ярошик.

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Матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября на "ВЭБ-Арене", начало игры - 19:00 мск.

"Фаворитов в дерби не бывает, у каждой из команд сверхмотивация на такие принципиальные матчи, тем более в таблице "Спартак" и ЦСКА разделяют всего четыре очка, - сказал Ярошик. - Жду хороший, результативный футбол. У ЦСКА будет преимущество за счет своего поля, поддержки своих болельщиков, пусть у них не будет возможности полностью заполнить стадион".

Бывший полузащитник красно-синих рассказал, что внимательно следит за матчами российской премьер-лиги, а в ЦСКА отметил командную игру.

"Я регулярно смотрю матчи РПЛ, не только с участием ЦСКА. У армейцев хорошая, молодая команда, мне нравится, как они играют. Конечно, буду болеть, переживать за свой бывший клуб в этом дерби. Не стану кого-то отдельно выделять из игроков в нынешнем составе, мне нравится именно командная игра ЦСКА", - отметил он.

"В "Спартаке" особенно слежу за соотечественником Алексом Кралом. Желаю ему хорошей игры в матче с ЦСКА, но чтобы выиграли армейцы", - добавил Ярошик.

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