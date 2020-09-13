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Фигурное катание

Плющенко: Косторная снялась с прокатов из-за того, что произвольная программа не готова

В субботу спортсменка выступила с короткой программой на контрольных прокатах кандидатов в сборную России в Москве
Евгений Плющенко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Произвольная программа чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной на данный момент не готова из-за недавнего перехода спортсменки в группу Евгения Плющенко, поэтому она снялась с контрольных прокатов. Об этом Плющенко рассказал ТАСС.

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В воскресенье стало известно, что Косторная снялась с прокатов произвольной программы. В субботу спортсменка выступила с короткой программой.

"Мы и планировали откатать только короткую программу в силу того, что Алена только недавно перешла. Произвольную программу [в удаленном режиме] ставит Ше-Линн Бурн, есть разница во времени, - сообщил Плющенко. - Произвольная программа будет очень интересной, совсем не похожа на короткую, это два совершенно разных стиля. Федерация знала, что она будет катать там короткую программу".

В июле Косторная перешла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

Помимо победы на чемпионате Европы, на счету Косторной золотая награда финала серии Гран-при. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию, которые проходят на арене "Мегаспорт" в Москве, завершатся в воскресенье.

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Фигурное катание
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