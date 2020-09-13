Плющенко: Косторная выступала в короткой программе с травмой

В воскресенье Косторная снялась с контрольных прокатов кандидатов в сборную России, которые проходят на арене "Мегаспорт" в Москве, выступив только с короткой программой.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная выступала в короткой программе на контрольных прокатах с травмой. Об этом ТАСС сообщил ее тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

"Тройной аксель мы начинаем восстанавливать после прокатов, такой план был изначально. У Алены были сложности со здоровьем, была травма. Мы не скрываем, что она каталась вчера в короткой программе даже на уколах, но нам было важно выступить на контрольных прокатах, посмотреть, пообщаться с публикой, федерацией. Алена как большой профессионал сказала - я обязательно буду кататься, в этом плане она молодец", - рассказал Плющенко.

"Вчера у нее были некоторые шероховатости, она катается лучше, она профессионал своего дела. Но сейчас идет наработка, все только недавно поставлено. Нужно накатывать, у нее четвертый-пятый этап", - добавил он.

В июле Косторная перешла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе. На счету фигуристки победы на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).