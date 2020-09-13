Плющенко: судьи отметили хореографию Трусовой и назвали ее спортивной балериной

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Судьи по ходу контрольных прокатов отметили хореографию фигуристки Александры Трусовой, назвав ее спортивной балериной. Об этом заявил ТАСС тренер спортсменки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Ранее прошла короткая программа на контрольных прокатах кандидатов в сборную России. Летом Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе, перейдя к Плющенко.

"Саша каталась неплохо, хотя есть недочеты, но мы их знаем, проговорили их с судьями - доработаем. Для меня было очень важно, что судьи высоко оценили интерпретацию образа, хореографию, - отметил тренер. - Саша действительно стала кататься намного лучше, и у нее уже образ не машины, не "бегом-бегом" - у нее есть и переходы, и хореография, ее назвали спортивной балериной, что мне очень понравилось. Задумка, которая была, воплотилась, ее реализовали, но мы на этом не останавливаемся - у нее рядом тройной аксель, мы обязательно будем вставлять его в короткую программу".

Трусова, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца, флипа и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при. В финале серии, а также на чемпионатах России и Европы она была бронзовым призером.