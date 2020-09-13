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Боксер Бетербиев получил травму, его бой с Дайнесом отложен

Поединок был запланирован в Москве на 23 октября
Артур Бетербиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Поединок чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг Артура Бетербиева и немца Адама Дaйнеса не состоится 23 октября из-за травмы россиянина. Об этом Бетербиев написал в своем Instagram.

Поединок должен был пройти в Москве.

"Друзья, к сожалению, у меня неприятные новости, - написал россиянин. - На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, поэтому теперь мой следующий бой откладывается. Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года".

Изначально Бетербиев должен был провести поединок с китайцем Мэном Фаньлунем 28 марта в Канаде. Однако 17 марта было объявлено, что поединок перенесен на неопределенный срок, в середине июля сообщалось, что бой планируется на 25 сентября в Екатеринбурге, а затем он был перенесен в Москву на октябрь. Фаньлун отказался от поединка, новым соперником Бетербиева стал Дайнес.

В послужном списке 35-летнего Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. В активе 29-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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