Боксер Бетербиев получил травму, его бой с Дайнесом отложен

ТАСС, 13 сентября. Поединок чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг Артура Бетербиева и немца Адама Дaйнеса не состоится 23 октября из-за травмы россиянина. Об этом Бетербиев написал в своем Instagram.

Поединок должен был пройти в Москве.

"Друзья, к сожалению, у меня неприятные новости, - написал россиянин. - На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, поэтому теперь мой следующий бой откладывается. Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года".

Изначально Бетербиев должен был провести поединок с китайцем Мэном Фаньлунем 28 марта в Канаде. Однако 17 марта было объявлено, что поединок перенесен на неопределенный срок, в середине июля сообщалось, что бой планируется на 25 сентября в Екатеринбурге, а затем он был перенесен в Москву на октябрь. Фаньлун отказался от поединка, новым соперником Бетербиева стал Дайнес.

В послужном списке 35-летнего Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. В активе 29-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.