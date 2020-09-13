Плющенко: запрет на четверные прыжки в короткой программе является ущемлением прав женщин

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) должен снять запрет на выполнение четверных прыжков в короткой программе фигуристок. Как сказал ТАСС тренер Евгений Плющенко, он считает это ограничение ущемлением прав женщин.

"Нужно обязательно, чтобы ISU разрешил четверные прыжки в короткой программе. Если мужчинам можно прыгать четверные, почему женщинам нельзя? Это неравные условия, особенно в наше время. Я настоятельно прошу рассмотреть, чтобы четверные прыжки включали в короткие программы", - сказал Плющенко.

"Нельзя останавливать женское одиночное катание, его надо двигать вперед. Мы должны идти в ногу со временем, нельзя идти по пути упрощения. Мы в свое время поднимали планку, двигали вперед фигурное катание, и в том числе четверные прыжки, когда нам говорили - зачем они нужны? Хотя, конечно, надо уметь качественно и быстро вращаться, скользить, делать петли, твиззлы, скобы, этого никто не отменяет", - продолжил собеседник ТАСС.

Плющенко назвал запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе у женщин глупым. "Я понимаю, почему это делается, но это все-таки спорт. Потом это искусство, но это прежде всего спорт. И ущемлять права женщин нельзя, и они меня в этом поддержат, я уверен", - заключил тренер Алены Косторной и Александры Трусовой.