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Летние неолимпийские виды спорта

Ершов: Москва, Санкт-Петербург или Казань могут принять Кубок России по аквабайку - 2021

Кубок России - 2020 проходит в акватории Верхней Волги в Тверской области
Президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов
© Антон Новодережкин/ТАСС

КОНАКОВО /Тверская область/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация водно-моторного спорта России рассматривает Москву, Санкт-Петербург, Казань, а также один из городов на побережье Черного моря в качестве возможного места проведения Кубка России по аквабайку в следующем году. Об этом ТАСС рассказал президент организации Михаил Ершов.

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Кубок России по водно-моторному спорту в классах "аквабайк" и ряде новых дисциплин стартовал в пятницу в акватории Верхней Волги на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". Мероприятие завершится в воскресенье, в этот день запланированы мастер-классы от участников.

"Мы рассматриваем разные места. Конечно, будем проводить там, где нас ждут. На данный момент среди наших вариантов значатся Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Казань, один из городов на побережье Черного моря: Сочи или Геленджик. Решение будем принимать позднее осенью", - сказал Ершов.

Победителем Кубка России по аквабайку 2020 года стал Сергей Чемезов. Ершов занял второе место, а бронзовая награда досталась Арсению Матанцеву.

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