Плющенко: Мишин научил Коляду грамотно кататься, контролируя скорость и прыжки

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда под руководством своего нового тренера Алексея Мишина стал показывать грамотное катание, соблюдая скоростной режим. Такое мнение высказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, бессменным тренером которого на протяжении всей спортивной карьеры также был Мишин.

В прошлом сезоне Коляда выступил только на контрольных прокатах сборной, затем стало известно, что он пропускает первую часть сезона из-за синусита. В результате спортсмен пропустил весь сезон, а в июле стало известно, что фигурист ушел от своего тренера Нины Чеботаревой и начал сотрудничество с Алексеем Мишиным. Первым выступлением для 25-летнего Коляды после перерыва стала короткая программа на контрольных прокатах сборной.

"Коляда здорово откатал короткую программу - Алексей Николаевич поменял ему скоростной режим. Раньше, когда он катался, набирал сумасшедшую скорость и прыгал в стратосферу, но на сегодняшний день все это подконтрольно - правильная скорость, прыжки на оси, на правой ноге, он никуда не вылетает, спиной не скачет. Сразу пошло грамотное катание, - рассказал Плющенко. - Его короткая программа мне очень понравилась - интересная, а когда еще больше танца добавится, вообще будет здорово".

"Я еще пять лет назад говорил - надо переводить его к Алексею Николаевичу, и будет результат. Он в Питере, Миша в Питере, но ничего - время есть, - рассказал Плющенко. - Я закончил карьеру в 31 год, думаю, этого никто больше не повторит - это очень тяжело. Но у Миши все еще впереди, это точно".

Коляда - бронзовый призер чемпионата мира, в его активе также серебряная награда Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане в командном турнире, две бронзовые медали чемпионатов Европы и две золотые - чемпионатов России. Мишин известен по работе с целым рядом титулованных фигуристов, включая Плющенко, чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву и чемпионку Европы Софью Самодурову.