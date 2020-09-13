Трусова исполнит три четверных прыжка в произвольной программе на прокатах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова сделает три четверных прыжка и предстанет в совершенно новом образе в произвольной программе на контрольных прокатах. Об этом ТАСС рассказал тренер 16-летней спортсменки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В субботу Трусова выступила с короткой программой на прокатах. Летом Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе и перешла к Плющенко.

"Трусова будет делать в произвольной программе три четверных прыжка: четверной лутц, два четверных тулупа, - отметил Плющенко. - У нее очень сложная и насыщенная программа: тройной лутц, тройной риттбергер, тройной лутц - ойлер - тройной сальхов. Это мощная программа, она совершенно в новом образе. Короткая программа - лирическая, драматичная, более мягкая, красивая, она про чувства".

"Произвольная программа из "Ромео и Джульетты", но она не катает ни Ромео, ни Джульетту, она катает судьбу двух этих молодых людей, их переживания, их чувства, когда они встречаются, когда им запрещают встречаться, - добавил тренер спортсменки. - Ее образ - судьба Ромео и Джульетты. На тренировках все получалось удачно, надеюсь, и сегодня получится, она готова к контрольным прокатам".

Трусова, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца, флипа и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали на этапах Гран-при. В финале серии и на чемпионатах России и Европы она была бронзовым призером.

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию, которые проходят на арене "Мегаспорт" в Москве, завершатся в воскресенье.