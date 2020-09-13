СМИ: Медведев оштрафован на $3 тыс. за поведение в первом сете полуфинала US Open

ТАСС, 13 сентября. Российский теннисиcт Даниил Медведев получил штраф в размере $3 тыс. за поведение в первом сете полуфинального матча Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает журналист телеканала CNN Рави Убха в своем Twitter .

В ночь на субботу Медведев (третий номер посева) уступил австрийцу Доминику Тиму (2) со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

В первом сете при счете 2:3 на брейк-поинте мяч после первой подачи россиянина попал в заметный аут. Австриец принял подачу, после чего Медведев подставил ракетку под мяч, полагая, что судьи засчитают аут. Однако судьи не увидели аут и присудили победное очко в гейме Тиму.

Российский теннисист попросил у главного судьи видеопросмотр и получил отказ, поскольку после эпизода прошло уже два удара. После этого Медведев пошел на половину корта соперника, что запрещено делать правилами, и получил предупреждение от судьи на вышке. Затем россиянин нелициприятно высказался в адрес арбитра и обратился к супервайзеру (представителю организаторов турнира), однако первоначальное решение не было изменено.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Финал Открытого чемпионата США - 2020 в мужском разряде пройдет в ночь на понедельник, в нем Тим встретится с немцем Александром Зверевым (5). В женском разряде победу одержала японка Наоми Осака.