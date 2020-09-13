Гаврилов: ЦСКА и "Спартак" играют непредсказуемо, перед матчем ни у кого нет преимущества

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Московские ЦСКА и "Спартак" сейчас играют непредсказуемо, ни один из клубов не обладает преимуществом перед очным матчем в седьмом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист красно-белых Юрий Гаврилов.

Встреча ЦСКА - "Спартак" состоится на "ВЭБ-Арене" в Москве 13 сентября, начало игры в 19:00 мск.

"Ни у одного из клубов перед этим матчем нет преимущества, обе команды пока в чемпионате играют непредсказуемо, - сказал Гаврилов. - Предполагаю, будет веселая игра. ЦСКА захочет подтянуться наверх в таблице, а "Спартаку" нужно доказывать, что они стали лидерами неслучайно, тем более "Сочи" после победы над "Ахматом" вышел на первое место. Как только одна из команд откроет счет, игра станет намного интереснее: одной надо будет отыгрываться, вторая будет действовать, скорее всего, по счету, играя на контратаках".

"В игре "Спартака" пока особо ничего не нравится. Считаю, что и в чемпионате пока никто не выделяется, выигрывают в основном в один-два мяча, ни у кого нет запаса прочности. Судьбу любого матча может решить один незначительный эпизод", - добавил он.

После шести сыгранных матчей "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков, а ЦСКА расположился на пятой строчке с 10 баллами.