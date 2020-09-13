Решение о будущем тренерского штаба ФК "Химки" будет принято до 15 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение о продолжении сотрудничества с тренерским штабом подмосковного футбольного клуба "Химки" во главе с Дмитрием Гунько будет принято до 15 сентября. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В субботу "Химки" на выезде уступили "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 1:3 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка, не одержав ни одной победы в нынешнем сезоне.

"В понедельник - вторник заслушаем тренерский штаб "Химок" и будем принимать по нему решение. По гендиректору клуба вопрос такой не стоит, мы заслушаем спортивного директора и главного тренера, потом примем решение по ним. Результат категорически не устраивает. Если тренерский штаб скажет, как можно выйти из ситуации, то будем продолжать взаимодействовать", - сказал Терюшков.

"Химки" по итогам прошлого сезона заняли второе место в досрочно завершившемся первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышли в РПЛ. В первой части сезона командой руководил Андрей Талалаев, которого сменил Сергей Юран. 1 августа новым главным тренером "Химок" был назначен Дмитрий Гунько.

В следующем туре РПЛ "Химки" на выезде сыграют с "Краснодаром" 18 сентября. 15 сентября "Химки" на выезде встретятся с иркутским "Зенитом" в первом туре группового этапа Бетсити - Кубка России.