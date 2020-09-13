Датчанин Лундгор выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Италии

ТАСС, 13 сентября. Датский пилот команды ART Кристиан Лундгор стал победителем второй гонки девятого этапа серии "Формула-2", который завершился в Италии.

Второе место занял швейцарец Луи Делетраз (Charouz Racing System), третьим стал эстонец Юри Випс (DAMS).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, финишировал девятым, Никита Мазепин (Hitech GP), выигравший первую гонку этапа, - 18-м, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab), стартовавший с поула, - 20-м.

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер (Prema) финишировал четвертым. После девяти этапов он возглавляет личный зачет, имея в активе 161 очко. Вторым идет британец Каллум Айлотт из Uni-Virtuosi (153), третьим - Лундгор (145). Шварцман располагается на четвертой позиции (140), Мазепин - на пятой (127), Маркелов - на 18-й (5).

Следующий этап "Формулы-2" пройдет в России на "Сочи-Автодроме" с 25 по 27 сентября.