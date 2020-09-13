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Чемпионат России по фигурному катанию

Текслер: Челябинск сделает все, чтобы провести чемпионат России по фигурному катанию

Чемпионат России планируется провести с 22 по 27 декабря 2020 года в Челябинске
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Руководство Челябинской области сделает все от себя зависящее, чтобы, несмотря на пандемию, провести чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске в декабре. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

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"Зимой у нас пройдет чемпионат России по фигурному катанию, мы готовимся к проведению этих соревнований, все организационные мероприятия у нас проводятся. Мы с удовольствием ждем всех фигуристов к нам в гости", - сказал Текслер.

На вопрос, существует ли вероятность отмены турнира из-за пандемии, губернатор ответил следующее: "Сейчас ситуация такая, сами понимаете. Но все, что будет зависеть от нас, мы сделаем".

Чемпионат России планируется провести с 22 по 27 декабря, этот турнир станет отборочным на чемпионат Европы - 2021.

Последний раз в Челябинске чемпионат страны по фигурному катанию проходил в декабре 2016 года. Победу в соревнованиях тогда одержали Евгения Медведева и Михаил Коляда (оба - одиночное катание), Ксения Столбова и Федор Климов (парное катание), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (танцы на льду).

В прошлом сезоне в Челябинске проходил этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Первое место в одиночном катании тогда заняли Камила Валиева и Петр Гуменник, в парном катании - Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, в танцах на льду - Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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